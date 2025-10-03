En un lapso de dos meses, la carne en Salta aumentó entre $500 y $2000

El costo de la carne en los hogares de Salta sigue en el centro de la atención económica, pues un relevamiento de precios de CNN Salta -94.7 MHZ- realizado en la feria de General Paz, comparando los valores de julio con los de octubre, muestra que el bolsillo salteño sintió nuevas subas en los cortes esenciales.

Los cortes más codiciados para la parrilla son los que más se encarecieron. El asado es un ejemplo claro: subió $1.000, pasando de $13.000 a $14.000 en solo tres meses. La tira de asado también ascendió, cotizando ahora a $11.000 (+$800), mientras que el corte sobaco o tortuguita se sumó al aumento con otros $1.000, quedando en $11.500.

Los cortes magros, usados en muchas comidas diarias, tampoco se salvaron de la tendencia alcista. El lomo incrementó su valor en $800, llegando a $19.000. El queperí tuvo una suba más leve de $500, ubicándose en $11.500.

Sin embargo, hay un respiro para la economía familiar. En una estrategia para contener la demanda, los precios de los embutidos populares bajaron. El chorizo protagonizó la caída más notable: pasó de $8.700 a $7.000, lo que representa un ahorro de $1.700 para el consumidor.

Otros valores de referencia para el consumo diario se mantienen altos. Los cortes para milanesa (cuadrada o bola de lomo) se encuentran en $12.700, un valor que obliga a las familias a buscar alternativas o reducir la porción.