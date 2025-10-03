Murió el femicida de Cafayate, después de dos semanas internado

El hecho sucedió a mediados del mes de septiembre en Cafayate, donde una mujer de 36 años murió después de recibir nueve impactos de bala por parte de su pareja. Tras el hecho, el hombre intentó quitarse la vida, terminó internado en delicado estado.

Se confirmó la muerte de Omar Lázaro Cachagua, de 45 años. Estuvo internado estas últimas dos semanas, hasta que el pasado miércoles falleció.

Los hechos sucedieron en el paraje El Divisadero, donde el hijo de la mujer, un adolescente de 15 años fue testigo del trágico suceso.



