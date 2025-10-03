Caso Lian: Piden la detención de vecinos por tener archivos de abuso sexual infatil

La querella en el caso por la desaparición de Lian Flores en la provincia de Córdoba solicitó al Juzgado Federal las inmediatas detenciones de los vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana por la presencia de material de abuso sexual infantil en sus celulares.

Según publicó Noticias Argentinas, las solicitudes son por su “presunta participación en delitos reprimidos por el art. 128 del Código Penal (producción, distribución, ofrecimiento, tenencia con fines inequívocos de representación de abuso sexual infantil) y demás figuras que pudieran corresponder en concurso real, todo ello en el marco de la investigación por la desaparición de mi hijo menor de edad”.

Entre lo hallado en las pericias, realizadas en mayo, se encuentra la presencia de material de abuso sexual infantil. En uno de los dispositivos se visualizaron aproximadamente 40 imágenes de exhibición y abuso sexual infantil con víctimas menores de 13 años y en el otro dos archivos de idéntica categoría.

Tripolone, abogado de la familia, destaca que los propios informes técnicos enfatizan que el análisis "no agota el total del contenido extraído" y que se requiere profundizar la pesquisa, “lo que acentúa el riesgo de borrado remoto y destrucción de evidencia si los imputados permanecen en libertad”.

Para la querella, existen riesgos procesales, una de ellas el peligro de entorpecimiento debido a que existen cuentas en la nube y dispositivos con posibilidad de borrado remoto/ocultamiento de backups.

También se suma el peligro de fuga ya que, ante la gravedad de los hechos y la escala penal, “incrementan el incentivo de sustraerse del proceso”.

Frente a este escenario, Tripolone solicitó el secuestro inmediato de todo dispositivo, soporte y anotaciones con credenciales; resguardo de SIM de ambas líneas, colocación en bolsas Faraday y clonado forense conforme cadena de custodia.

Por último, expuso que, frente a lo hallado en los dispositivos, se tienen que concretar las inmediatas detenciones de Raúl y José Ribera Zambrana.

En sus redes sociales el abogado dio a conocer la medida solicitada, y le pidió a Lionel Messi su colaboración para que la Selección argentina tenga la fotografía de Lian.