Hoy comienza la novena de Nuestra Señora de Aparecida

El rezo de la misa y la novena comenzará a las 19:30 en la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida, en Vaqueros. La celebración se llevará a cabo desde hoy hasta el sábado 11, y cada ceremonia finalizará con una actividad para compartir con la comunidad.

El sacerdote Martín Farfán comentó para El Once TV la planificación de la novena y explicó que cada día se presentarán diferentes padres para acompañar a la comunidad, entre ellos: Lucio Ajaya, Fernando Campero, Monseñor Cargnello y Monseñor Bernacki, entre otros.

Además, recordó que el día lunes se celebrará la misa de sanación, y el próximo domingo será la Fiesta de los Yacones, a las 11 de la mañana. Para cada jornada de la misa y la novena, la ofrenda diaria consistirá en alimentos destinados al nuevo comedor comunitario construido en la parroquia.

Para llegar a la parroquia, se podrá tomar el colectivo 6C a Vaqueros o ver la transmisión en vivo por Facebook en AparecidaChurch

Diagrama de la novena a Nuestra Señora de Aparecida: