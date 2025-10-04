Sudáfrica le ganó a Los Pumas y se quedó con el título en el Rugby Championship

La Selección Argentina de rugby protagonizó una gran actuación, pero no le alcanzó. En el estadio de Twickenham, Los Pumas perdieron por 29-27 ante Sudáfrica, en lo que fue su última presentación en el Rugby Championship 2025. Con este resultado, los Springboks, bicampeones del mundo, retuvieron el título del torneo que reúne a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi tuvo un primer tiempo de altísimo nivel, cerrando la etapa inicial 13-10 arriba gracias a un try de Bautista Delguy, una conversión y dos penales de Santiago Carreras. Sin embargo, en el complemento, Sudáfrica reaccionó con toda su potencia física y logró dar vuelta el marcador.

Los tries de Malcolm Marx (2) y Cobus Reinach, más las conversiones de Sacha Feinberg-Mngomezulu, le permitieron al equipo africano sacar una diferencia de 16 puntos (29-13) que parecía definitiva.

Pero Los Pumas no se dieron por vencidos. Con gran entrega, descontaron nuevamente gracias a un segundo try de Delguy, que los acercó en el marcador. Sin embargo, un penal errado por Carreras a pocos minutos del final impidió que la Argentina concretara la remontada.

“Fue un partido muy duro. Tuvimos buenos momentos, pero contra un equipo así, cada error se paga caro”, expresó Contepomi tras el encuentro.