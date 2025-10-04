¡Alerta por Mastantuono! Xabi Alonso reveló que salió lesionado y encendió las alarmas en la Selección

Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid, esta vez en la victoria 3-1 ante Villarreal en el Santiago Bernabéu que le permitió a la Casa Blanca subirse a lo más alto de LaLiga, a la espera de que Barcelona complete la fecha 8. Sin embargo, la joya pidió el cambio sobre el final del partido y enseguida encendió las alarmas.

Xabi Alonso, sobre la lesión de Mastantuono: ¿llega a la gira con la Scaloneta?

A los 75 minutos, con el Merengue ganando 2-1, el ex River debió salir reemplazado por Brahim Díaz y, al finalizar el encuentro, Xabi Alonso fue consultado en zona mixta sobre los motivos de su salida: "Franco tiene una sobrecarga en el isquio y vamos a ir siguiendo la progresión cuando se vaya con la Selección. Intentaremos que no haya ningún problema", soltó el entrenador español.

Claro, el que está más que expectante por esta situación es Lionel Scaloni, dado a que en seis días la Selección argentina abrirá la serie de amistosos en Estados Unidos, primero ante Venezuela (10 de octubre) y luego ante Puerto Rico (el 13), y el extremo de 18 años integra la lista de citados para dichos compromisos en Miami y Chicago, respectivamente.

Más tarde, en conferencia de prensa, Xabi Alonso volvió a referirse a la lesión de Mastantuono -también a la de Kylian Mbappé- y abrió un enigmático sobre su presencia en la fecha FIFA: "No podemos decir que no vayan a ir. A día de hoy tienen pequeñas molestias, pero tendrán que valorarlos en la selección".

En esa misma línea, el DT de Real Madrid cerró: "Veremos la evolución que tienen, esperemos que no vaya a más y que no sea muy grave. Si se complica no podrán jugar, pero ahora mismo no podemos decir nada". Scaloni cruza los dedos para que no sea nada grave y que la joya pueda estar en suelo estadounidense.