Rescataron a una abuela que pedía ayuda a los gritos desde su departamento en pleno centro

En horas de la noche del sábado, bomberos, personal médico y la policía rescataron a una mujer mayor que había quedado atrapada dentro de su domicilio en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en un edificio ubicado sobre la calle Mitre al 200, cuando vecinos escucharon gritos de auxilio y alertaron al 911. Según fuentes policiales, la mujer —recientemente operada de cadera— se había caído de la cama y no podía moverse.

Las fuerzas de seguridad, con apoyo de un cerrajero, lograron ingresar al segundo piso del edificio y asistieron a la señora, quien fue contenida y atendida por personal médico del SAMEC.

El suceso generó conmoción entre los vecinos, pero fue rápidamente controlado gracias a la intervención coordinada de bomberos, policía y equipos médicos.