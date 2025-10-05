Tres adolescentes salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica 2025

Tres jóvenes salteños fueron seleccionados para representar a la Argentina en el World Robot Olympiad (WRO) 2025, que se realizará del 26 al 28 de noviembre en Singapur. El equipo obtuvo su lugar tras consagrarse campeón nacional en la competencia desarrollada en Misiones.

El grupo está integrado por María Luz Flores (12), Mateo Vargas (14) y Benjamín Díaz (18), quienes participarán en la categoría RoboSports, una de las más avanzadas del certamen, que combina inteligencia artificial, visión por computadora y coordinación entre robots autónomos.

Los jóvenes destacaron la importancia del trabajo en equipo y la oportunidad de representar a la provincia y al país en un escenario internacional. “Esto es mucho más que una competencia; es aprendizaje, experiencia y crecimiento”, expresó María Luz.

Benjamín, becado por la Fundación Lógica, explicó que el proyecto fue desarrollado de manera colaborativa entre los tres, involucrando diseño 3D, programación y mecánica de precisión. Mateo, con experiencia previa en el Mundial 2024 en Turquía, aseguró que su objetivo es “mejorar la performance y dejar a Salta en lo más alto”.

El equipo salteño continúa con los preparativos para su viaje y buscará destacarse entre los más de 80 países que participarán del certamen, consolidando a Salta como una de las provincias referentes en robótica educativa.