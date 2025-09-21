Robots en acción: Salta celebra hoy la Olimpíada de Robótica Educativa

Este domingo 21 de septiembre, en coincidencia con el Día del Estudiante, Salta vive una jornada innovadora con la Olimpíada de Robótica Educativa, que se desarrolla desde las 10 hasta las 19 en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, con entrada libre y gratuita.

El evento, organizado por la Municipalidad de Salta y el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA), reúne a estudiantes, familias y público en general para disfrutar de un día cargado de talento, creatividad y futuro.

Durante la jornada se realizan demostraciones interactivas, como robots que juegan al ping-pong, partidos de Soccer de Robots y pruebas de Rescue Line. También se presentan los equipos salteños que representarán a la provincia en la World Robot Olympiad (WRO) Argentina, a realizarse en Misiones, mostrando los desafíos con los que competirán a nivel nacional.

Además, el público puede interactuar con robots equipados con tecnología de última generación, como cámaras de reconocimiento capaces de identificar objetos en tiempo real.

El Distrito Cultural Dino Saluzzi se convierte así en un espacio para descubrir la robótica educativa y celebrar la innovación en una jornada pensada para toda la familia.