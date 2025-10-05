Inscripciones abiertas: Salta lanzó la Escuela de Democracia Abierta y Participación Ciudadana

El Gobierno de la Provincia presentó la Escuela de Democracia Abierta y Participación Ciudadana, una iniciativa destinada a fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad, promover la transparencia y formar nuevos liderazgos comprometidos con la gestión pública.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, en articulación con la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO), que brindará respaldo académico y certificación oficial a las capacitaciones.

La primera instancia formativa se denomina “Gobierno Abierto e Innovación Pública” y comenzará el 8 de octubre, con una duración de seis encuentros virtuales y un cierre presencial en el Centro Cívico Grand Bourg.

El programa está dirigido a funcionarios, legisladores, equipos técnicos y ciudadanía en general, y busca generar herramientas para una gestión participativa, moderna y orientada a resultados.

Con esta iniciativa, Salta reafirma su compromiso con la democracia abierta y la participación ciudadana como pilares de una administración pública más eficiente e inclusiva.

Inscripciones en el siguiente formulario online: https://forms.gle/REF7DNXXxVtWdC5s5