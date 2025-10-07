Violento video: Una monja fue arrastrada por un motochoro y la dejó tendida en la calle

La inseguridad volvió a dar un golpe estremecedor en Córdoba capital. Una monja fue víctima de un violento asalto en barrio Las Palmas, donde un delincuente en moto la atacó con brutalidad para robarle el bolso y la arrastró varios metros por la calle. El estremecedor video de las cámaras de seguridad se viralizó.

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 16 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa a la monja caminando tranquila por la vereda, cuando de repente un motochorro se abalanza sobre ella. Sin detener el vehículo, el asaltante tironea del bolso que la religiosa llevaba colgado y la arrastra por el pavimento tras caer con fuerza, quedando inconsciente.

Violento ataque a la monja

El ladrón, que vestía pantalón rojo y gorra, descendió del rodado, tomó las pertenencias y escapó a toda velocidad, dejando a la monja tirada en medio de la calle. Vecinos que escucharon los gritos y el ruido del impacto corrieron a auxiliarla y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después, personal médico llegó al lugar y trasladó a la mujer a un centro de salud para su atención. El agresor, en tanto, continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía de Córdoba.