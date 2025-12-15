Tras imponerse en las elecciones de Chile, José Kast viajará mañana a Buenos Aires

El recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, tiene previsto visitar el país este martes para un nuevo encuentro con el presidente Milei y cumplir una de sus primeras promesas; mejorar las relaciones con Argentina.

De acuerdo a información de medios trasandinos, Kast viajaría con destino a Argentina 48 horas después de haberse impuesto en el escenario electoral chileno con casi el 60% de los votos.

Luego de protagonizar la reunión con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, Kast emprenderá su primer viaje como mandatario electo con destino a la Argentina.

La reunión se realizaría durante el mediodía en Casa Rosada en dónde mantendría una reunión bilateral con Javier Milei, quien ayer celebró su victoria en el balotaje.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, sostuvo Milei a través de su cuenta de X algunos minutos después de conocerse los resultados