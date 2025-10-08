Caruso Seguros organizó un viaje de reconocimiento junto a sus Productores Asesores de Seguros

El pasado 10 de septiembre, los PAS ganadores del concurso "Grandes Pasos" disfrutaron de un exclusivo viaje al Hotel Get Molvento, un espacio ubicado en un entorno natural único de las sierras cordobesas.

La experiencia incluyó actividades especialmente pensadas para generar momentos de disfrute: cabalgatas, recorridos por Villa General Belgrano, degustación de gastronomía típica y paisajes inolvidables que hicieron de esta vivencia un verdadero premio al esfuerzo y la pasión que los distingue.

En Caruso Seguros entendemos que parte del crecimiento de nuestra Compañía es posible gracias al compromiso y la dedicación de nuestros Productores Asesores de Seguros.

Este viaje fue mucho más que un reconocimiento: fue una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos y seguir construyendo juntos el futuro de Caruso Seguros.

Continuamos con nuestro compromiso de acompañar a quienes impulsan día a día nuestro desarrollo, destacando su rol clave en la expansión de la Compañía y celebrando cada paso que damos juntos hacia nuevos desafíos.

Acerca de Caruso Seguros

Caruso Seguros cuenta con más de medio siglo de trayectoria. Actualmente, tiene más de un millón de asegurados y ocupa un lugar destacado en el mercado nacional, con foco en seguros de personas.

Sitio web: www.carusoseguros.com.ar