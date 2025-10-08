Se suspendió el partido de Boca ante Barracas por la muerte de Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo impactó al fútbol argentino. Además de Boca, club al que dirigía en su tercer ciclo como entrenador del Xeneize, decenas de clubes le enviaron mensajes a su familia y seres queridos, incluyendo la AFA.

Entre dichos posteos estuvo el de Barracas Central, quien iba a ser el próximo rival del club de la Ribera en el Torneo Clausura. A raíz de esta triste noticia, el partido de la Liga Profesional programado para el sábado no se llevará a cabo.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura”, dice el comunicado de @LigaAFA en X.

A través de las redes sociales, Barracas había manifestado su postura al respecto. “El club le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", dice el escrito firmado por Matías Tapia, presidente del “Guapo”.

El emotivo posteo de Boca para homenajear a Miguel Ángel Russo

Boca publicó un emotivo comunicado este miércoles para anunciar la muerte de Miguel Ángel Russo, actual entrenador del equipo profesional y el último que le había dado una Copa Libertadores en 2007.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“.