XV Feria del Libro en Salta: "Nos permite estar juntos, charlar y compartir historias”

La XV Feria del Libro se hace presente una vez más en la Usina Cultural de Salta y estará abierta hasta el domingo 12 de octubre con más de 200 actividades, entre stands, talleres y charlas. La propuesta invita a lectores, escritores y aficionados de todas las edades a disfrutar de jornadas con entretenimiento y cultura.

En los puestos se pueden encontrar editoriales salteñas y nacionales que presentan libros de historia local, fotoperiodismo, poesía y cuentos para los más chicos. Sobre su participación, Fabio Pérez Paz dijo en diálogo con InformateSalta: “Es una gran oportunidad de poder encontrarnos con nuestros lectorcitos. Para todos los escritores es un centro de reunión entre autores y lectores. Para mí es un placer charlar con ellos y contarles historias”.

Pérez Paz destacó también el valor de sus obras para los niños: “Duende Amigo recopila las principales leyendas y relatos tradicionales del norte argentino. Antes, los chicos escuchaban estas historias del abuelito alrededor del fogón, y hoy el libro permite que las tradiciones sigan vivas y que los niños se acerquen al hábito de la lectura”.

La feria también da lugar a nuevos escritores para que presenten sus creaciones. Ivo Rozić, autor de la novela “Géminis”, nos contó la premisa de su nuevo proyecto: “Mi novela es un drama romántico que transcurre en Salta. Trata sobre Milo, un adolescente que encuentra un teléfono del futuro con correos de 2020 y, junto a una compañera, intenta resolver el misterio mientras descubren las diferencias de perspectiva entre ambos”.

Rozić valoró estos espacios de encuentro: “Llegar como escritor a la feria es un poco abrumador, uno se siente observado, pero el espacio es muy cálido y vibrante. Hay gente bailando, tocando la guitarra, recitando y eso hace que todos se sientan bienvenidos”.

La XV Feria del Libro de Salta ofrece un espacio para descubrir historias, acercarse a la lectura y compartir la pasión por los libros en un ambiente abierto y familiar.