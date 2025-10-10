Devastador incendio en barrio Castañares: Investigan si había personas en la vivienda

Hace minutos se registró un incendio en el barrio Castañares, donde una vivienda fue consumida en su totalidad. La casa se encontraba a sólo media cuadra de un supermercado, lo que generó una rápida movilización de bomberos y fuerzas policiales de la zona.

Hasta el momento no se sabe con certeza si había personas dentro del inmueble al momento del siniestro. Fuentes policiales confirmaron que el daño material es total, y se trabaja en asegurar la zona, así como en determinar el origen del fuego.

Este hecho se suma a otro incendio ocurrido ayer en la zona del aeropuerto, según informes preliminares. Aunque los detalles sobre ese episodio aún son escasos, los equipos de emergencias y bomberos están investigando ambas situaciones para establecer sus causas.

Como medida de precaución, desde los organismos de emergencia recordaron la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y de gas, evitar la acumulación de materiales inflamables y no manipular artefactos en mal estado o sobrecargados. También recomendaron a la comunidad mantener limpios los terrenos baldíos, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas y tener a mano números de emergencia y dar aviso inmediato al 911 ante cualquier principio de incendio o presencia de humo.