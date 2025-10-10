Intenso operativo por incendio en cercanías del Aeropuerto

Desde ayer a las 16 horas intervienen dotaciones de Bomberos de la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios y recursos de Emergencias del municipio.

Dotaciones de Bomberos Sur y Centro de la Policía de Salta, junto a Bomberos Voluntarios y equipos municipales de Emergencias, trabajaron coordinadamente en el control y sofocamiento del foco ígneo que se registró ayer pasadas las 16 horas en cercanías del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

Los recursos operativos fueron desplegados rápidamente ante la magnitud del incendio, que afectó una zona de pastizales y malezas. Las tareas se enfocan en evitar la propagación hacia áreas cercanas de riesgo operativo y poblacional.

Las labores continúan con monitoreo constante y se recuerda a la población evitar circular por el área para no obstaculizar el trabajo de los servicios de emergencia.