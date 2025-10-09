Malabares de bolsillo: Estiman que habrían más subas de precios rumbo a las elecciones

El economista Rolando Carrizo analizó la situación económica actual y sostuvo que la inestabilidad de precios y el freno en la actividad son consecuencia directa del contexto político previo a las elecciones nacionales.

“La economía está como frenada como consecuencia de una incertidumbre política que es el resultado del 26 de octubre”, afirmó Carrizo en diálogo con Informate Salta.

El especialista explicó que, aunque algunos precios se habían mantenido estables en los últimos meses, es probable que se produzcan nuevos ajustes: “Seguramente va a haber alguna recomposición de los precios. Si bien veníamos un poco acostumbrados a que muchos precios se mantengan prácticamente estables para lo que es la realidad argentina, la política monetaria y fiscal del Gobierno se mantiene en la misma línea”, señaló.

Carrizo también advirtió que el impacto no es uniforme en todos los sectores: “Algunos sectores son más golpeados, tanto aquellos que dependen de materia prima importada como los que no la necesitan”, explicó.

En relación al reciente aumento en el precio del pan, vinculó la suba a la eliminación de retenciones: “Cuando se sacan las retenciones, el precio de un insumo como el trigo va a subir. Quienes comercializan tienen dos alternativas: o cortan o lo mandan al mercado interno. Les conviene exportarlo antes que venderlo localmente, salvo que el mercado interno pague el mismo precio que la exportación”, detalló.

Por último, el economista se refirió al comportamiento del dólar en las últimas semanas: “Se estabilizó un poco, si bien todos los días hay alguna pequeña variación, ya sea para arriba o para abajo.

"Todo esto va a estar sujeto a esa incertidumbre política del 26”