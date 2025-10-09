Economía en el Día de la Madre: ¿Repunta el consumo o sigue el freno en las ventas?

En la antesala del Día de la Madre, el economista Rolando Carrizo analizó el panorama económico y explicó cómo las fechas especiales impactan en el consumo, aunque advirtió que la incertidumbre política y económica sigue condicionando las decisiones de gasto.

“Siempre es lógico que en esas fechas que son puntuales se levante el consumo”, expresó Carrizo en diálogo con Informate Salta. “Ahora lo que también tenemos que ver es si, ante esta incertidumbre, mucha gente por ahí se retrotrae y dice ‘Bueno, no vamos a gastar’”, agregó.

El especialista señaló que muchas familias adaptan sus celebraciones al contexto económico: “Salimos a almorzar el Día de la Madre afuera para festejar o nos quedamos en la casa y hacemos un asado. De esta manera lo festejamos igual”, comentó.

Si bien reconoció que el consumo suele repuntar en fechas como esta, aclaró que eso no significa una recuperación sostenida: “El consumo se levanta, sí, pero no quiere decir exactamente que se estabilice”, sostuvo.

Finalmente, Carrizo apuntó que el estancamiento general se debe a la falta de previsibilidad antes de las elecciones nacionales: “Estamos en una situación de parate. Por eso se frenó el consumo y las decisiones de inversión. Están todos esperando después de las elecciones”, concluyó.