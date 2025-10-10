Sin Messi, la Selección le ganó 1-0 a Venezuela en Miami con un gol de Lo Celso

La Selección argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, consiguió un discreto triunfo por 1-0 ante Venezuela en un partido que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

El autor del único gol del encuentro fue el mediocampista Giovani Lo Celso, quien definió muy bien a la media hora del primer tiempo tras ser asistido por el delantero Lautaro Martínez luego de una muy buena jugada colectiva.