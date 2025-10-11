Cuándo vuelve a jugar la Selección por el segundo amistoso de la doble fecha FIFA

El equipo de Lionel Scaloni continúa su gira por Estados Unidos. Conocé los próximos compromisos de la “Albiceleste”.

El equipo de Lionel Scaloni continúa su gira por Estados Unidos. Conocé los próximos compromisos de la “Albiceleste”.

Tras el triunfo por 1-0 ante Venezuela, la Selección Argentina ya tiene en la mira su segundo amistoso de la gira por Estados Unidos, que sufrió recientes modificaciones en día, horario y sede.

En el marco de la preparación para la Copa del Mundo 2026, la Albiceleste se enfrentará a Puerto Rico el próximo martes 14 de octubre, a partir de las 21:00 horas de Argentina, en el Chase Stadium, hogar del Inter de Miami.

Originalmente, el partido estaba programado para el lunes 13 en Chicago, pero debió cambiarse por cuestiones organizativas del evento y por garantías de seguridad insuficientes en Chicago, debido a las grandes protestas que se vienen registrando en la ciudad de Illinois.

Próximos compromisos de la Selección

Una vez finalizada esta serie de amistosos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará una nueva doble fecha FIFA en noviembre, con días y horarios a confirmar.

El primer partido será en Luanda, Angola.

El segundo encuentro se jugará en Kerala, India, con el rival aún por definir. /TN