Conferencia de prensa: Cordeyro subió solo al cerro Elefante y no presentaba signos de violencia

La investigación por la muerte del excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro avanza con nuevos datos surgidos de las tareas periciales y del análisis de cámaras de seguridad. Durante una conferencia de prensa, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio confirmó que el exjefe policial subió solo al cerro Elefante, en San Lorenzo, el día de su desaparición.

Explicó además que, ante toda denuncia de desaparición, la Fiscalía activa un protocolo para descartar que se trate de una ausencia voluntaria y se inician verificaciones en aeropuertos, terminales de ómnibus, hospitales, también en la Alcaidía General, con el objetivo de determinar si la persona se encuentra en alguno de esos lugares o si su desaparición reviste otro tipo de circunstancias.

El funcionario explicó que las imágenes obtenidas de cámaras privadas y el rastro del teléfono celular fueron claves para reconstruir sus últimos movimientos. Según los registros, Cordeyro dejó a su hija en el colegio, se dirigió a San Lorenzo, estacionó su vehículo frente a la iglesia y luego fue captado caminando con una mochila hacia el sendero del cerro.

“Las cámaras confirman que Cordeyro iba solo. No hay evidencia de que haya sido seguido ni acompañado por otra persona”, sostuvo el fiscal, quien aclaró que no se descarta ninguna línea de investigación.

El teléfono del excomisario emitió señal en la zona del cerro, lo que permitió concentrar el rastrillaje en ese punto. Finalmente, el cuerpo fue hallado el sábado por la mañana, alrededor de las 9.30 horas, en un sector de difícil acceso del cerro Elefante, donde trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Durante el operativo, también se detectó un foco de incendio cercano al lugar del hallazgo, a unos 800 metros, que ahora se analiza como parte de la investigación.

El fiscal Ramos Ossorio confirmó además que no se hallaron signos de violencia externa en el cuerpo, aunque restan los estudios anatomopatológicos y toxicológicos para determinar la causa precisa de la muerte.

“Todas las diligencias se realizan bajo estrictas medidas de preservación de la escena. Las pericias continuarán durante las próximas horas para obtener un cuadro completo de lo ocurrido”, señaló el funcionario judicial.

El hallazgo de Cordeyro, generó profunda conmoción en la comunidad de San Lorenzo y en el ámbito policial, donde el excomisario era reconocido por su trayectoria y su participación en casos de alto perfil.