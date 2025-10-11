Urtubey en Metán: “Es tiempo de unir a los argentinos”

En el marco de su campaña como candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, visitó este sábado la ciudad de Metán, donde mantuvo encuentros con comerciantes, vecinos y referentes locales. Acompañado por su esposa, la actriz Isabel Macedo, Urtubey protagonizó una jornada de fuerte contenido político y social, con eje en el diálogo ciudadano y la recuperación del sentido de unidad nacional.

Durante su recorrida por comercios y espacios públicos, el candidato a senador nacional de Fuerza Patria Salta escuchó de primera mano las inquietudes de los metanenses, quienes expresaron su malestar por la creciente división que atraviesa al país. "Hace tiempo que nos estamos alejando como sociedad, y eso se nota en cada rincón de la Argentina", expresó un vecino, reflejando una preocupación que se repitió a lo largo de la jornada.

“Es tiempo de unir a los argentinos. No podemos seguir enfrentándonos entre hermanos. La política debe volver a ser un puente y no un muro”, sostuvo Urtubey en declaraciones a la prensa local. En ese sentido, reafirmó su compromiso y el de Fuerza Patria con una agenda centrada en el consenso, el respeto y la reconstrucción del tejido social.

Isabel Macedo también acompañó el recorrido, compartiendo momentos con la comunidad y apoyando el contacto directo del candidato con los ciudadanos, en una clara muestra de cercanía y compromiso.

El encuentro en Metán se enmarca en una serie de visitas que Urtubey está llevando a cabo por el interior de la provincia, con el objetivo de construir una propuesta política federal, inclusiva y profundamente salteña, que represente las verdaderas necesidades de la gente en el Congreso de la Nación.