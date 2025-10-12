Demoraron a dos personas por un intento de robo en un local comercial

Policiales12/10/2025InformateSaltaInformateSalta
Detenidos por robos
Imagen ilustrativa.

El hecho fue ayer en un comercio de Capital. La intervención se registró tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Intervino la Fiscalía Penal 3.

En el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, efectivos de Comisaría 3 de barrio Santa Ana demoraron a dos personas por intentar sustraer elementos de un comercio en barrio Santa Laura.

conferenciacordeyro2“Decir que es un suicidio en esta etapa sería irresponsable”: Horas claves en la investigación por la muerte de Cordeyro

El hecho fue detectado por las cámaras de seguridad del local.

Intervino la Fiscalía Penal 3.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día