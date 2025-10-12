Demoraron a dos personas por un intento de robo en un local comercial

Demoraron a dos personas por un intento de robo en un local comercialPoliciales12/10/2025InformateSalta
Imagen ilustrativa.
El hecho fue ayer en un comercio de Capital. La intervención se registró tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Intervino la Fiscalía Penal 3.
En el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, efectivos de Comisaría 3 de barrio Santa Ana demoraron a dos personas por intentar sustraer elementos de un comercio en barrio Santa Laura.
El hecho fue detectado por las cámaras de seguridad del local.
Intervino la Fiscalía Penal 3.
