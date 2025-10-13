Ante de su reunión con Trump, Milei fue optimista y anticipó una "avalancha" de dólares

El presidente Javier Milei se mostró sumamente optimista respecto al futuro económico del país, proyectando un escenario de prosperidad basado en las fortalezas productivas nacionales. Antes de su reunión con Donald Trump, donde se esperaban anuncios de asistencia financiera, el mandatario afirmó que el país experimentará una “avalancha de dólares” que impactará directamente en los salarios de los argentinos.

El optimismo del Presidente se fundamenta en el vasto potencial de los recursos naturales y productivos de Argentina. Milei enumeró sectores clave como la minería (mencionando cobre, oro, litio y uranio), la energía (petróleo, gas y nuclear) y el campo. Según sus proyecciones, estos recursos tienen la capacidad de generar un flujo masivo de divisas.

Respecto al impacto social y laboral, Milei sostuvo que esta “avalancha de dólares” tendrá un efecto multiplicador, especialmente en el sector de servicios, que es intensivo en mano de obra. “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”, estimó el mandatario.

En diálogo con el periodista Luis Majul, el Presidente reafirmó su compromiso con el plan de estabilización, asegurando que el programa económico no se moverá un “ápice” incluso ante una eventual derrota electoral en los próximos comicios del 26 de octubre. Asimismo, aclaró que la administración está preparada “para lo peor”, si la población no acompaña en las urnas.

El mandatario también se refirió a la actual situación de los mercados, destacando que “a todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”. Milei mencionó la caída del dólar paralelo y el descenso progresivo del riesgo país como signos de la efectividad de las medidas implementadas, reafirmando que su administración está lista para enfrentar cualquier turbulencia.

Finalmente, Milei destacó la importancia de la alianza estratégica con Estados Unidos, clave para la defensa frente a turbulencias externas o internas. Señaló que la administración norteamericana ha decidido "liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, ofreciendo apoyo financiero y político —incluyendo líneas de crédito y swap de monedas— en momentos de presión sobre el sistema económico.