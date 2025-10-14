Hoy se conocerá la inflación de septiembre: El mercado espera un 2%

A 12 días de las elecciones, este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el índice de inflación de septiembre.

Las proyecciones privadas anticipan un incremento cercano al 2% mensual, lo que marcaría una aceleración respecto de los dos meses previos, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo en 1,9%.

El dato llega en un momento clave para el oficialismo, que sostiene la desaceleración inflacionaria como su principal argumento de campaña. Sin embargo, incluso las consultoras más cercanas al Gobierno, como Libertad y Progreso, prevén un aumento superior al esperado: 2,4%, impulsado por servicios públicos y precios regulados, además del efecto de la depreciación del peso.

En tanto, desde C&T Asesores Económicos calcularon un alza del 2% en el Gran Buenos Aires, destacando el impacto del cambio de temporada en el rubro indumentaria, con un aumento del 4,7% mensual.

El informe se publicará tras conocerse el dato de la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPC porteño se aceleró a 2,2%, con subas destacadas en Transporte (3,5%), Recreación y cultura (3,1%) y Cuidado personal (2,8%).

Durante septiembre, la volatilidad cambiaria también incidió: el dólar trepó hasta $1.474,50 antes de retroceder y estabilizarse cerca de $1.420. Pese a ello, los economistas advierten que el traslado a precios (pass through) sigue siendo bajo. “Si la inflación termina cerca del 2%, confirmaría que el impacto del dólar fue limitado”, explicó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

De cara a octubre, la consultora LCG detectó un leve repunte en los alimentos durante la primera semana, lo que podría anticipar mayor presión sobre los precios. Aun así, el 80% de los productos de la canasta se mantienen estables, según la economista Florencia Iragui.