Precios, subas y vaivenes, ¿qué causa la inestabilidad económica y hasta cuándo seguirá?

La marcada inestabilidad económica que atraviesa Argentina se enmarca plenamente en la cuenta regresiva hacia las próximas Elecciones Legislativas Nacionales de este mes donde, según el análisis de expertos, esta volatilidad tiene una base netamente política, vinculada a la incertidumbre por el resultado en las urnas y el posible cambio de rumbo en las políticas macroeconómicas.

Este panorama fue ahondado por el economista Lucas Dapena, quien en declaraciones por FM Aries, analizó la coyuntura actual, siendo categórico al señalar la raíz del problema. "La inestabilidad surge como la posibilidad de que a la oposición le vaya bien en las elecciones”, sostuvo el especialista.

Dapena explicó que esta expectativa genera una reacción inmediata en los actores económicos. "El mercado – que es la gran mayoría de la gente, en realidad – vio que capaz que Argentina vuelve a las andadas", detalló, haciendo referencia a un posible regreso a prácticas como la emisión monetaria sin respaldo, lo que automáticamente produce esta incertidumbre.

El economista advirtió que su análisis no se trata de una afinidad partidaria, sino de una lectura técnica de los factores que mueven las decisiones financieras. Sin embargo, enfatizó que es innegable que la causa de la inestabilidad económica es, principalmente, de índole política en este momento preelectoral.

El factor de incertidumbre se traduce en decisiones financieras concretas por parte de los ahorristas. Dapena explicó que "el que no se sepa cómo va votar el argentino genera incertidumbre, la gente que tiene plata se dolariza". Este comportamiento defensivo es la respuesta directa a la falta de claridad en el horizonte político.

Finalmente, el especialista desvinculó la situación interna de factores externos, remarcando que la inestabilidad es un producto local: "No es la discusión lo que haga el Tesoro norteamericano", concluyó, enfatizando que las dudas del mercado tienen su base en la incertidumbre política derivada de las elecciones del 26 de octubre.