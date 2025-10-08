Elecciones nacionales: Este fin de semana habrá capacitaciones para autoridades de mesa

Elecciones nacionales: Este fin de semana habrá capacitaciones para autoridades de mesaPolítica08/10/2025
boleta
Desde la Secretaria Electoral de la Justicia Federal, informaron cómo será el cronograma de capacitación para autoridades de mesa en el marco de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.
El viernes 10 está previsto:
- Aguaray: en Casa de la Cultura Vazner Castilla de 16 a 19hs
- Salvador Mazza: en el Centro Cultural de 19 a22hs
- Cachi: en el Salón Municipal de 18 a 21hs
El sábado 11 de octubre las capacitaciones serán en:
- Molinos: en el Salón Parroquial de 10 a 13.
- Guachipas: en el Salón Municipal de 10 a 13.
- La Merced: en el salón de Actos de 10 a 13:00.
- Cerillos: en el Complejo Municipal de 14:30 a 17:30
- La Viña: en el Salón Municipal de 10:00 a 13:00.
- Coronel Moldes: en el Complejo Deportivo Municipal de 14:30 a 17:30
