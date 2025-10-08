Elecciones nacionales: Este fin de semana habrá capacitaciones para autoridades de mesa

Desde la Secretaria Electoral de la Justicia Federal, informaron cómo será el cronograma de capacitación para autoridades de mesa en el marco de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

El viernes 10 está previsto:

Aguaray: en Casa de la Cultura Vazner Castilla de 16 a 19hs

Salvador Mazza: en el Centro Cultural de 19 a22hs

Cachi: en el Salón Municipal de 18 a 21hs

El sábado 11 de octubre las capacitaciones serán en: