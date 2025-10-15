Ampliarán la cárcel de Tartagal: Se invertirán casi $1500 millones de pesos

El Ejecutivo llamó a licitación para la obra “Sistema de Alojamiento Modular en el Servicio Penitenciario Provincial – Unidad Carcelaria N° 5 de Tartagal”, ubicada en el departamento San Martín.

Este ambicioso proyecto prevé la ampliación de la cárcel de Tartagal con una inversión oficial de $1.492.812.391,26 y un plazo de ejecución de 180 días corridos bajo la modalidad de ajuste alzado. La propuesta tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias y reducir la superpoblación carcelaria en el norte provincial.



El plan contempla trabajos estructurales y de seguridad integral, entre ellos la construcción de plateas y cerramientos de hormigón armado, instalación de sistemas eléctricos y sanitarios nuevos, reubicación de cisternas, ampliación de pasillos y mejoramiento de la iluminación interior y perimetral. También se prevé la instalación de un grupo electrógeno a gas natural, obras de drenaje pluvial y nuevas redes de agua y cloacas.

El financiamiento inicial será de $100 millones con cargo al ejercicio 2025, en tanto que el resto de los fondos se prevé para el año siguiente.