¡A la final! Argentina venció a Colombia por 1 a 0 y jugará por el título ante Marruecos

¡A la final! Argentina venció a Colombia por 1 a 0 y jugará por el título ante MarruecosDeportes15/10/2025
La selección argentina venció esta noche a Colombia y luego de 18 años jugará la final del Mundial Sub 20, que se juega en Chile.
El gol del triunfo parcial lo hizo Mateo Silverio, a los 71 minutos.
En el combinado cafetero fue expulsado John Rentería, a los 79 minutos.
El encuentro, se disputa en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y puede verse a través de Telefe y DSports. El árbitro es el portugués Joao Pinheiro.
71' ⏱ 🇦🇷 ¡GOOOOL! Gran definición de Silvetti— telefe (@telefe) October 16, 2025
ARGENTINA 0-0 COLOMBIA #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky 📺 #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/Y7ioxtMGN5
