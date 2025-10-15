¡A la final! Argentina venció a Colombia por 1 a 0 y jugará por el título ante Marruecos

Deportes15/10/2025
Mateo Silverio

La selección argentina venció esta noche a Colombia y luego de 18 años jugará la final del Mundial Sub 20, que se juega en Chile.

El gol del triunfo parcial lo hizo Mateo Silverio, a los 71 minutos.

En el combinado cafetero fue expulsado John Rentería, a los 79 minutos.

El encuentro, se disputa en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y puede verse a través de Telefe y DSports. El árbitro es el portugués Joao Pinheiro.

