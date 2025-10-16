Cuántos dólares necesita Caputo para cubrir los vencimientos hasta el 2026

A la espera de la letra chica del salvataje de Estados Unidos, con la condicionalidad que impuso el presidente Donald Trump del resultado de las elecciones, el mercado ya hace cálculos sobre cuántos dólares necesita el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrirse este año y, con mayores complicaciones, en 2026.

Si bien frente a la respuesta negativa del mercado, con caída de las acciones argentinas en Wall Street hasta el 8% y de los bonos en dólares del 7,2%, el canciller, Gerardo Werthein, salió a decir que la interpretación fue incorrecta y que es ilógico pensar que iban a negociar un paquete de rescate hasta la elección, el tweet de Trump fue claro al respecto.

“Gran encuentro hoy con Javier Milei (...) Espero que el pueblo argentino entienda el buen trabajo que está haciendo y apoye su labor durante las elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina”, escribió Trump.

Pero en lo que resta del año no están las mayores complicaciones del equipo económico sino en 2026. De octubre a diciembre, según cálculos de la consultora LCG, tiene que conseguir USD 1.200 millones.

En los últimos tres meses del año, Argentina tiene que pagar amortizaciones por USD 552 millones, que USD 474 millones corresponden a organismos multilaterales y bilaterales y USD 78 millones a “Otros”.

Y una suma considerablemente mayor en intereses: USD 1.495 millones, de los cuales USD 855 millones son con el Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 596 millones con organismos multilaterales y bilaterales y USD 44 millones con “Otros”. Además de USD 1.150 millones por Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

Pero en el último trimestre del año, Argentina va a recibir desembolsos por USD 1.899 millones del FMI y otros organismos, que junto a los depósitos del Tesoro en el BCRA le permiten achicar a un poco más de USD 1.00

“Si bien la curva de vencimientos muestra que las mayores presiones están en 2026, el cierre de 2025 también plantea un desafío: se necesitan cubrir de USD 1.200 millones y hoy no están”, comentó el economista, Leo Anzalone.

El hecho de que swap se concrete antes de diciembre, para el economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez podría aliviar. “Una alternativa más practica es que se emita una letra intransferible entre el BCRA y el Tesoro. Aunque lo ideal sería que el Tesoro pueda comprar dólares, pero de momento sin cambios en los controles de capitales o en el precio del tipo de cambio oficial difícilmente pueda hacerlo”, comentó.

En 2026, los compromisos que tiene que afrontar el Gobierno son más duros tanto en amortizaciones donde se irán USD 9.783 millones, unos USD 8.677 millones en intereses y USD 2.312 millones en Bopreal.

Mientras que la ayuda que pueda recibir por desembolsos del FMI y organismos internacionales apenas suma USD 4.480 millones, lo que deja una necesidad de conseguir más de USD 16.000 millones.