Menéndez respaldó a Estrada y Urtubey: “El país no aguanta más la política de crueldad”

Aldededor de las 20:00 de ayer, en la sede del PJ en Salta Capital se realizó un encuentro entre dirigentes y vecinos bajo la convocatoria de Barrios de Pie. En este contexto InformateSalta dialogó con Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Barrios de Pie y funcionario del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Estoy acompañando el esfuerzo detrás de las candidaturas de Estrada y Urtubey para marcar el rechazo que hay hoy a las medidas del gobierno, a las políticas del gobierno ahora subordinado a Estados Unidos", sostuvo Menéndez.

Consultado sobre lo que buscará Fuerza Patria en las próximas elecciones, el funcionario sostuvo que "hay un enorme daño que necesitamos frenar, el 7 de septiembre pasado se marcó algo que las encuestas y los grandes medios de comunicación buscaban ocultar que es el derrumbe del acompañamiento que tiene este gobierno que ya empieza a marcar niveles de adhesión muy bajos".

"Desde ese sufrimiento hay que marcar una esperanza sobre los valores que se asienta la patria, que es generar trabajos, una salud pública que no sea agredida constantemente que no se recorten las políticas de discapacidad, que no se avance de forma brutal sobre las universidades".

Por último, Menéndez apuntó contra algunos gobernadores que "tienen una mirada ambivalente, acá no hay margen para especular. Acá la esperanza se basa en un rechazo frontal a este gobierno, de punta a punta de la política de crueldad y me parece que ese es el marco para construir una esperanza".