Diego Placente, el arquitecto del sueño de la Selección Argentina Sub 20

Diego Placente no necesitó levantar la voz para hacerse escuchar. Desde su llegada a las juveniles de la AFA construyó un proyecto de trabajo y convicción que hoy lo deposita en la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, después de casi dos décadas. Entre la Sub 17 y la Sub 20 dirigió 44 partidos, perdió apenas 10 y alcanzó un rendimiento cercano al 70% de los puntos. En el actual certamen de la categoría sus números son llamativos: 6 victorias con 15 goles a favor y solo 2 en contra.

Tras el pozo argentino en el Mundial de Rusia 2018, la AFA reorganizó las juveniles: Scaloni y Aimar terminaron impulsados a la mayor, mientras Placente consolidó su trabajo en las juveniles (Sub 15 y Sub 17). A fines de 2024 asumió el desafío de la Sub 20 en reemplazo de Javier Mascherano, quien emigró al Inter Miami para acompañar a Lionel Messi.

El propio José Pekerman lo elogió tras la clasificación a la final: “Siempre ha sido correcto, con constancia y disciplina. Comparte la línea de trabajo en equipo que da resultados”. Y también Álvaro Montoro describen su estilo con la misma calma que lo caracteriza: “Él es paz. Habla lo justo y cuando lo hace, hay que escucharlo. Desde lo humano y lo que sabe, es excelente”.

La trayectoria como futbolista

Formado en Argentinos Juniors, club en el que debutó y consiguió el ascenso a Primera en 1997, Placente fue transferido ese mismo año a River. Bajo la dirección de Ramón Díaz ganó cuatro títulos en cuatro años y se consolidó como uno de los laterales más firmes del país. Su proyección lo llevó a Europa, donde fichó por el Bayer Leverkusen en 2001. Allí vivió uno de los momentos más destacados de su carrera, al llegar a la final de la Champions League 2002 y pelear hasta el final por la Bundesliga y la Copa Alemana.

En 2005 se sumó al Celta de Vigo y dos años más tarde regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de San Lorenzo, nuevamente convocado por Ramón Díaz. Poco después volvió a Europa, esta vez para jugar en el Bordeaux de Francia, con el que se consagró campeón de la Ligue 1 en la temporada 2008/09. En 2010 tuvo un segundo paso por San Lorenzo y al año siguiente cruzó al fútbol uruguayo para defender los colores de Nacional, donde se consagró campeón junto a Marcelo Gallardo como entrenador.

En 2012 cumplió su deseo de cerrar el círculo regresando al club de sus orígenes, Argentinos Juniors. Allí disputó sus últimos partidos como profesional antes de poner fin a su carrera tras una serie de lesiones y diferencias con la dirigencia.

En cuanto a su faceta en la Selección Argentina como jugador, fue parte de la generación dorada campeona del Mundial Sub 20 de Malasia 1997, dirigida por José Pekerman, junto a figuras como Aimar, Riquelme, Cambiasso y Scaloni. Con la selección mayor, disputó el Mundial 2002 bajo la conducción de Marcelo Bielsa. Una lesión lo marginó del Mundial de Alemania 2006.

Sus primeros pasos como entrenador

Su transición al rol de técnico fue tan natural como su estilo. En 2014 se unió al cuerpo técnico de Claudio Borghi en Argentinos Juniors y un año más tarde se recibió como Director Técnico Nacional. En 2017 se incorporó al proyecto de selecciones juveniles de la AFA. Asumió la conducción de la Sub 15 y rápidamente consiguió un logro histórico: la obtención del primer Campeonato Sudamericano de la categoría, tras vencer a Brasil en una final épica por 3-2.

Desde entonces, su crecimiento fue constante. Llegó a la Sub 17 en donde obtuvo el cuarto puesto en el Mundial de Indonesia y luego quedó al frente de la Sub 20, donde quedó en la puerta de quedarse con el Sudamericano.

Una cita con la gloria

A los 48 años, Diego Placente encarna la continuidad del linaje que forjaron Pekerman y Tocalli. Su estilo sobrio, su respeto por el jugador y su búsqueda del equilibrio lo convirtieron en un referente de las nuevas camadas. La final ante Marruecos puede ser un hito doble: Argentina irá por su séptimo título mundial en la categoría y podría convertirse en el primer argentino en ganarlo como jugador y como entrenador. Un cierre perfecto para un proyecto que volvió a poner a las juveniles argentinas en lo más alto del mundo.