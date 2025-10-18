Gimnasia empató 0 a 0 ante Estudiantes y se juega la clasificación en Río Cuarto

Gimnasia empató 0 a 0 ante Estudiantes y se juega la clasificación en Río CuartoDeportes18/10/2025
Gimnasia y Tiro género varias situaciones para abrir el marcador, pero no pudo concretar en el arco visitante.
¡MILAGRO EN EL ÁREA DE ESTUDIANTES! 😱— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 19, 2025
Gimnasia y Tiro género varias situaciones
para abrir el marcador, pero no pudo concretar en el arco visitante.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/feKZioIGXd
Este fue el gol anulado a Gimnasia y Tiro ante #Estudiantes 🗣️ pic.twitter.com/vFX8tLYXyB— Primera Nacional (@primeranaciona7) October 19, 2025
