No pudo ser: La Selección argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final y es subcampeona mundial

Deportes19/10/2025
marrueco

Argentina cayó  inobjetablemente 2 a 0 con Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20, que se disputa en Chile.

Yassir Zabiri, de tiro libre, abrió la cuenta para los africanos a los 12 minutos. Floja respuesta del arquero albiceleste Santino Barbi.

 Y le propio Zabiri amplió la cuenta a los 30 minutos tras una contra letal de los africanos ante la pasmosa pasividad defensiva de los de Placente.

