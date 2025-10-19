No pudo ser: La Selección argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final y es subcampeona mundial

Argentina cayó inobjetablemente 2 a 0 con Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20, que se disputa en Chile.

Yassir Zabiri, de tiro libre, abrió la cuenta para los africanos a los 12 minutos. Floja respuesta del arquero albiceleste Santino Barbi.

🚨🌎 | GOAL: WHAT A FANTASTIC FREE-KICK FROM YASSIR ZABIRI! WOW! FANTASTIC!



🇦🇷 Argentina U20 0-1 Morocco U20 🇲🇦 pic.twitter.com/6dYy5dLNyb — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 19, 2025

Y le propio Zabiri amplió la cuenta a los 30 minutos tras una contra letal de los africanos ante la pasmosa pasividad defensiva de los de Placente.