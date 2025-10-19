No pudo ser: La Selección argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final y es subcampeona mundial

No pudo ser: La Selección argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final y es subcampeona mundialDeportes19/10/2025
Argentina cayó inobjetablemente 2 a 0 con Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20, que se disputa en Chile.
Yassir Zabiri, de tiro libre, abrió la cuenta para los africanos a los 12 minutos. Floja respuesta del arquero albiceleste Santino Barbi.
🚨🌎 | GOAL: WHAT A FANTASTIC FREE-KICK FROM YASSIR ZABIRI! WOW! FANTASTIC!— TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 19, 2025
Y le propio Zabiri amplió la cuenta a los 30 minutos tras una contra letal de los africanos ante la pasmosa pasividad defensiva de los de Placente.
¡GOL DE MARRUECOS! ⚽️ Jugada de Maamma, centro al segundo palo y Zabiri marca por duplicado 👊 ¡Vamos Argentina, esto sigue!— telefe (@telefe) October 19, 2025
