Argentina y Estados Unidos firman swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la firma de un acuerdo de swap de monedas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta USD 20.000 millones.

El objetivo del convenio es fortalecer la estabilidad macroeconómica del país, con énfasis en la preservación de precios y la promoción de un crecimiento económico sostenible.

Según detalló la autoridad monetaria, el acuerdo permitirá ampliar los instrumentos de política monetaria y cambiaria disponibles, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de las reservas internacionales, actualmente en USD 41.168 millones, que podrían incrementarse con el swap.

Esta medida se suma a la estrategia del BCRA para responder ante episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había adelantado semanas atrás que el acuerdo consiste en una línea de swap, no en un desembolso directo de dinero. “El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar las medidas excepcionales necesarias para estabilizar los mercados”, señaló.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la negociación se basó en modelos previos de canje de monedas, como el swap otorgado a México en 1995 durante la crisis del Tequila, que garantizó liquidez inmediata y operó bajo condiciones de plazo y garantías específicas. Bausili señaló que se busca una versión actualizada de ese mecanismo, adaptada a la situación actual de Argentina.

El anuncio del acuerdo llega luego del manifiesto apoyo de la Casa Blanca al Gobierno argentino, en un contexto de alta volatilidad financiera y declaraciones recientes de Donald Trump sobre la situación económica del país. El swap busca llevar tranquilidad a los mercados y reforzar la política cambiaria de Argentina de cara a los próximos meses.