Delincuentes forzaron rejas y saquearon la escuela Mateo Ríos de Orán

Durante el fin de semana, delincuentes ingresaron a la Escuela Mateo Ríos, ubicada en el barrio Aeroparque, generando gran preocupación en la comunidad educativa y entre los vecinos de la zona, según informa Orán Conectado.

Según se pudo saber, los malvivientes forzaron las rejas de seguridad y causaron daños en distintos sectores del establecimiento, entre ellos el kiosco escolar, donde sustrajeron diversos elementos.

Vecinos del lugar relataron que realizaron varios llamados al sistema de emergencias 911, pero no obtuvieron respuesta oportuna. La demora en la intervención policial generó enojo e impotencia entre los residentes, quienes aseguran que no es la primera vez que el establecimiento sufre hechos de inseguridad.

Padres y docentes reclaman mayor presencia policial y patrullajes preventivos en la zona, especialmente durante los fines de semana y en horarios nocturnos, cuando la escuela queda sin vigilancia.