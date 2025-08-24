Lo atraparon "in fraganti": Detienen a un hombre cuando salía de robar en una escuela

Ladrón detenido
Imagen ilustrativa.

El procedimiento se realizó ayer durante un patrullaje preventivo. Se recuperaron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 1.

La Subdirección General de Investigaciones, a través de la División Brigada de Investigaciones 2 de Orán, recuperó anoche un parlante y elementos de limpieza que habían sido sustraídos de una escuela ubicada sobre calle Uriburu.

El hecho fue detectado por los uniformados en el marco de un patrullaje preventivo.

En ese contexto, una persona fue detenida y los elementos sustraídos fueron recuperados.

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2.

