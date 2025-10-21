Nueva marcha en Salta para pedir justicia por el comisario Vicente Cordeyro

A casi dos semanas del hallazgo sin vida del comisario retirado Vicente Osvaldo Cordeyro, se confirmó una nueva marcha por justicia convocada por policías retirados y miembros del Servicio Penitenciario de Salta.

La movilización se realizará este miércoles 22 de octubre a las 20 horas en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo Histórico.

El objetivo es exigir el pronto esclarecimiento del caso y acompañar a los familiares del excomisario, cuyo fallecimiento continúa siendo investigado.

“Pedimos justicia por Vicente y respuestas claras sobre lo que realmente pasó”, expresaron los organizadores en el comunicado difundido por redes sociales.

La convocatoria invita a los asistentes a participar de manera pacífica, portando banderas o banderines de Salta, como símbolo de unidad y reclamo ciudadano.

Hasta el momento, la investigación no cuenta con resultados concluyentes y los peritajes continúan bajo la órbita de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.

La marcha promete una importante concurrencia, reflejo del profundo impacto social y policial que generó la muerte del comisario Cordeyro en toda la provincia.