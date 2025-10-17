Solá Usandivaras sobre Cordeyro: “No podemos hablar de conjeturas, las investigaciones son complejas”

El ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, se refirió a la muerte del comisario Vicente Cordeyro y cómo se está desarrollando la investigación.

En primer lugar, el ministro destacó el rol del personal policial y el compromiso en la búsqueda. “No era alguien más, era un miembro de la fuerza policial, era parte de la familia policial. Así que estamos todos preocupados para por encontrarlo” aseveró.

"Creo que lo mejor y más sano para todos es que pueda trabajar la fiscalía"

En relación al proceso de la investigación, en Aries, el ministro, pidió tranquilidad a la ciudadanía y darles tiempo a los fiscales para trabajar en la investigación, “Los peritos de fuerzas federales están trabajando en la zona del Cerro Elefante. Nosotros colaboramos en buscarlos en el en el avión de la provincia y los trasladamos en el helicóptero” detalló sobre la participación del ministerio.

“Si bien todos estamos, ante la necesidad de tener un resultado por parte de la investigación lo más rápido posible, creo que lo mejor y más sano para todos es que pueda trabajar la fiscalía. También que se tenga en cuenta que una investigación penal no es fácil, las investigaciones penales también son complejas” resaltó el titular de la cartera provincial de Seguridad.

En relación a todas las conjeturas que se han realiza, Solá Usandivaras, fue contundente al asegurar que no se pueden hacer conjeturas, porque no es la forma correcta de trabajar. “Nos basamos en hipótesis y sobre esas hipótesis se van trabajando los distintos indicios” aclaró.

Por último, reiteró que las investigaciones policiales llevan tiempo, y en ocasiones como esta, un poco más que otras. “No corresponde que hablemos de conjeturas” finalizó.