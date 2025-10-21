La justicia investiga la agresión a un joven en un boliche de Orán

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, encabeza una investigación por un hecho ocurrido en inmediaciones de calles Bolivia y Bustamante de la ciudad de Orán donde un joven fue agredido en la vía pública por personas desconocidas, y permanece internado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La denuncia fue radicada por la madre del damnificado. Desde la Fiscalía, se dispuso la implementación de diversas medidas tendientes al esclarecimiento del caso y a la identificación de los responsables.

Entre las diligencias dispuestas se destacan la recepción de testimonios a testigos presenciales y vecinos de la zona, así como el relevamiento y análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, en el perímetro donde ocurrió el hecho.

El hecho ocurrió el domingo cuando el joven se retiraba del local y fue golpeado, debido a la gravedad de las lesiones se encuentra internado con pronóstico reservado.