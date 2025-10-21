Alejandro Cardozo, el furriel salteño, instalado en la Antartida

El furriel cumple mayoritariamente tareas administrativas dentro de la Fuerza, y una de las 15 especialidades de formación en la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina. Se instituyó como el Día del Furriel un 20 de octubre por la creación de la Escuela de Furrieles, en 1926.

En la Institución, los furrieles realizan tareas relativas al personal, las finanzas y a la adquisición y control tanto de los repuestos como de suministros necesarios en los diferentes destinos de la Armada; también asesoran en cuestiones relacionadas con la reglamentación, documentos vigentes y trámites internos.

Desde sus inicios, la especialidad está presente en los destinos de la Armada. En el 2023, tuvo lugar un hito en la historia del escalafón: tres furrieles de la Armada llegaron a los confines de la Patria para realizar una invernada en diferentes Bases Antárticas Conjuntas permanentes (BAC).

En la BAC San Martín, el Suboficial Segundo Alejandro Cardozo cumplió su anhelo de realizar una invernada luego de larga trayectoria antártica. Egresado en el 2005, pasó por diferentes destinos que fueron orientando su carrera a lo que sería un año entre los hielos: en el 2017 navegó en el transporte ARA “Canal Beagle” para realizar la Campaña Antártica de Verano, y cuatro años después la hizo a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar” como parte del Comando Conjunto Antártico.

“Si bien ya había hecho campañas esto era un desafío diferente: era permanecer un año en la base, algo distinto, algo extraordinario”, asegura el Suboficial Cardozo.

“Formé parte de la dotación N°73. Integramos un hermoso grupo que se puso a prueba en un desafío totalmente atípico. Me desempeñé como el logístico de la base, lo que implica principalmente administrar los víveres. Para eso conté con un excelente equipo de trabajo que permitió concretar las metas propuestas y cumplir la proyección para los 365 días del año”, destaca el oriundo de la capital salteña.