¿Una nueva autovía entre Pichanal y Embarcación? Proponen un puente sobre el Bermejo

La diputada Gloria Seco presentó un proyecto que plantea la construcción de una autovía que conecte las ciudades de Pichanal y Embarcación, incluyendo un nuevo puente sobre el río Bermejo. La iniciativa busca mejorar la conectividad entre los departamentos Orán y San Martín, y brindar una alternativa más segura y ágil para el transporte de personas y productos.

El proyecto solicita que la Dirección de Vialidad de Salta estudie la factibilidad técnica para avanzar con un anteproyecto. “Es necesario mejorar esa conexión para los vecinos y los productores que necesitan sacar sus productos. Actualmente, quienes viajan hacia el departamento San Martín deben hacerlo por la Ruta 34 sin ingresar a Orán”, explicó Seco en diálogo con NuevoDiario.

La legisladora advirtió que el puente actual sobre el Bermejo presenta riesgos estructurales y ya no responde a las demandas del tránsito. “Es muy importante la construcción de un nuevo puente, porque el que tenemos siempre corre riesgos. Si bien es un proyecto de declaración, creemos que hay que ponerlo sobre la mesa para que se tenga en cuenta”, señaló.

Seco recordó que años atrás existió una propuesta similar impulsada por el Gobierno provincial, pero que no llegó a concretarse. “El proyecto estaba avanzado y fue aprobado, pero ingresar a Orán implica un desvío de casi 20 minutos. Por eso, es más viable hacer una nueva trocha por la Ruta 34 con un puente nuevo”, sostuvo.