En poco más de una semana, los combustibles subieron hasta $30

Nuevamente los valores en las pizarras de los surtidores se modificaron, pero no para mostrar una baja en los precios, sino para continuar en la tendencia de suba.

Como todas las semanas, el móvil de CNN Radio Salta se acercó a la estación de servicio de YPF Jacarandá para realizar el relevamiento de los valores, mostrando en 10 días una suba de hasta $30 en el precio del combustible.

La Nafta Súper alcanzó el valor de $1.509 subiendo $19 ya que costaba $1.490; Infinia subió $31, pasando a costar $1.756; Diesel 500 subió $14 llegando al valor de $1.555; mientras que la Infinia Diesel fue la que mayor suba registró con $30, alcanzando los $1.762.

Por su parte el GNC mantuvo su valor en estos 10 días, continuando en $745.