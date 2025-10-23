"El lunes no pasa nada", Caputo buscó llevar tranquilidad al dólar

Con solo dos ruedas cambiarias antes de las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves que no habrá un salto en el dólar luego de los comicios. "El lunes no pasa nada", aseveró en declaraciones televisivas. Afirmó que cualquiera sea el resultado, "no cambia absolutamente en nada, la política económica sigue igual".

"Mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera", sostuvo el funcionario, que remarcó que "el dólar dentro de la banda flota" y que solo intervienen si el tipo de cambio "va a algunos de los extremos".

Enfatizando su defensa al sistema vigente, consideró que el esquema de bandas "está perfectamente calibrado". En este sentido, agregó: "¿Va a ir (el dólar) por encima del techo de la banda? No, te aseguro que no".

Consultado sobre una eventual modificación tras las elecciones legislativas, confirmó que "el lunes no cambia nada". Asimismo, ratificó que tampoco habrá cambios en los funcionarios del ministerio que dirige, en medio de rumores tras las renuncias de varios funcionarios del gobierno.

"No hay ningún tipo de cambio", subrayó. Sin embargo, minutos después de su intervención se conoció que su mano derecha en el ministerio, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el reemplazo de Gerardo Werthein en la Cancillería.