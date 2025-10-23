Atacaron el colectivo de los jugadores de Lanús en Chile

Apedrearon el micro de Lanús, que chocará ante el conjunto chileno por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo argentino fue agredido en las inmediaciones del estadio en Santiago de Chile.

Un grupo de violentos del conjunto local, que tendrá que jugar a puertas cerradas por la barbarie en Avellaneda, atacó al colectivo con proyectiles.

Uno de los piedrazos rompió el vidrio del transporte y cayó cerca de Gonzalo Pérez y el juvenil Facundo Sánchez. Eduardo Tota Salvio compartió una historia de Instagram en la que escribió: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable !”

Los simpatizantes del club chileno ya habían protagonizado una noche de terror contra Independiente y un cruce contra simpatizantes de Estudiantes en La Plata, en la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores.