En Salta, también bajaron las ventas en los súper: "La gente dice que no hay plata"

Según informó el INDEC, la facturación a precios constantes cayó un 0,2% en agosto respecto de julio, registrando el nivel más bajo desde diciembre del año pasado. La tendencia refleja un enfriamiento del consumo, que también se percibe en los comercios salteños.

En diálogo con Informate Salta, Elian, representante de Supermercados Kamal, confirmó que en Salta, al igual que en el resto del país, bajó el consumo. "La gente dice que no hay plata y que están asustados", remarcó.

No obstante, añadió que también bajaron los precios. “Como sube el dólar, todo el mundo pensaba que subirían las mercaderías; al revés, subió el dólar y las mercaderías bajan”, dijo.

A pesar de la merma, el comerciante destacó un aspecto positivo: “Cualquier cosa que baje los precios me parece buena. No tengo problema de vender menos, pero me gusta que bajen los precios".

Entre los artículos más vendidos en esta temporada, mencionó los de limpieza y bebidas, que lideran las compras. “Jugamos con las promociones: bebidas, azúcar y productos frescos son los que más salen en esta época”, agregó.