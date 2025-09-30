Se esperan entre 7.000 y 9.000 inscriptos en la UNSa: Conocé la oferta académica

Desde mañana miércoles 1 de octubre, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) habilita las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.

El secretario académico, Dr. Hugo Romero, en CNN Salta, indicó que los interesados podrán elegir entre 19 carreras de pregrado y 35 de grado, distribuidas en la sede central y en las facultades regionales de Tartagal, Orán y Metán, además de extensiones áulicas en Cafayate, Joaquín V. González, San Antonio de los Cobres y Santa Victoria.

Las preinscripciones se extenderán hasta el 31 de enero, salvo en Medicina, que cerrará el 14 de diciembre, debido a que su curso de ingreso se desarrolla entre el 3 de noviembre y el 23 de diciembre.

El proceso de preinscripción es totalmente virtual y no requiere presentación de documentación: los interesados deben ingresar a www.unsa.edu.ar, generar un usuario y completar un formulario.

En tanto, la confirmación de inscripción será hasta el 30 de abril de 2026. Según Romero, en promedio la UNSa recibe entre 20 y 25 mil preinscritos, de los cuales confirman la incripción entre 7 y 9 mil estudiantes anualmente.

Entre las carreras más demandadas se encuentran Medicina, Enfermería y Nutrición, con más de 7 mil preinscripciones en conjunto. También destacan Analista de Sistemas y Contador Público Nacional, cuya demanda varía según los años.

Cabe aclarar que la UNSa cuenta con ingreso irrestricto, sin cupos limitados ni exámenes eliminatorios.

Con respecto a los egresos, indicó que "hay una tasa promedio del 5% aproximadamente". “Hay carreras que tienen una importante tasa de egreso, de hasta un 20%, pero hay otras carreras que tienen tasas más bajas, un 2 o un 3%”, contó.

En cuanto a educación a distancia, señaló que se están desarrollando dos propuestas: una tecnicatura en análisis de datos y una especialidad en nutrición clínica cardiometabólica.

“Estamos trabajando para que más jóvenes de toda la provincia puedan acceder a la educación universitaria, tanto presencial como, en el futuro cercano, a distancia”, concluyó.