Dólares falsos: Indagatoria a seis presuntos integrantes de una banda que los comercializaba

Seis presuntos integrantes de una organización que vendía dólares falsos fueron indagados ayer por ingresar los billetes desde Paraguay, para luego realizar las operaciones en bares del barrio porteño de Recoleta y así ponerlos en circulación en el mercado formal.

El responsable del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, fue el encargado de la indagatoria a los sospechosos que se encontraban detenidos desde el pasado 22 de octubre, imputados por los delitos de Los acusados fueron imputados por la fiscalía por los delitos de “asociación ilícita destinada al contrabando”, “puesta en circulación de dinero falso” y “lavado de activos agravado”.

El último cargo responde a la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, la denominada “ley antimafia” que, con este caso, es la primera vez que se aplica en el fuero nacional en lo penal económico y prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

En sus declaraciones, todos los acusados se desligaron de los hechos, uno de los investigados fue liberado y otro solicitó su excarcelación, pedido que se resolverá en las próximas horas.