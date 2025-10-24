River vs Independiente Rivadavia: ¿A qué hora es?Deportes24/10/2025
Este viernes, en el Estadio Mario Alberto Kempes se definirá al segundo finalista de la Copa Argentina en un duelo que enfrenta a Independiente Rivadavia y River Plate. El encuentro, que contará con el arbitraje de Carlos Andrés Gariano.
El partido se disputará a partir de las 22:10 horas y será transmitido por la señal de TyC Sports.
La probable formación de Independiente Rivadavia
Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
La probable formación de River ante Independiente Rivadavia
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.